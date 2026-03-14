Губернский колледж из Серпухова наградили за помощь участникам СВО

Торжественная церемония награждения участников акции «Десант жизни» прошла 13 марта в Доме Правительства Московской области. Колледж округа отметили благодарственным письмом за вклад в губернаторский проект «Доброе дело».

Акция была посвящена сбору гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Студенты и педагоги учебного заведения из городского округа Серпухов активно включились в инициативу и поддержали защитников Отечества. Каждая переданная посылка стала выражением уважения к тем, кто выполняет боевые задачи.

Мероприятие было организовано студенческими отрядами Подмосковья. Участие образовательных учреждений, таких как Губернский колледж, вносит значительный вклад в формирование гражданской ответственности у молодежи и развитие социальных инициатив региона.