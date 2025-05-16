Губернатор Подмосковья вручил участнику СВО из Дмитрова ключи от автомобиля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручили ветерану боевых действий Николаю Николаеву ключи от автомобиля с ручным управлением. Такие машины включены в перечень средств реабилитации — эта мера поддержки помогает ветеранам СВО оставаться мобильными и активными.

Николай Николаев отправился на фронт добровольцем в 2023 году, служил в военной разведке. При обороне рубежа на одном из самых напряженных направлений был тяжело ранен и лишился ног, но вместе с боевыми товарищами удержал позицию до подхода основных сил. Боец награжден за героизм орденом Мужества.

«После протезирования, реабилитации было тяжело возвращаться к гражданской жизни, я не верил, что можно продолжать нормально жить после таких травм. Но очень сильно поддержали Московская область, фонд „Защитники Отечества“, волонтеры — они ухаживали, как за родным человеком. Ну и, конечно же, поддержали близкие», — поделился ветеран СВО.

Николай активно участвует в жизни ветеранского сообщества, являясь членом Ассоциации ветеранов СВО и Дмитровского отделения организации «Боевое братство». На днях семья получила ключи от двухкомнатной квартиры в Дмитрове. Николаевы в скором времени ожидают пятого ребенка, так что автомобиль стал для них очень нужный подарком.

«Дмитровский округ всегда будет поддерживать тех, кто защищал нашу страну. Важно, чтобы наши герои чувствовали заботу не только на словах, но и на деле», — подчеркнул глава муниципалитета Иван Курданин.