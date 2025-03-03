Губернатор Подмосковья сообщил о старте образовательной программы для бойцов СВО

Стартовал прием заявок на участие в образовательной программе для бойцов СВО «Герои Подмосковья». С ее помощью участники спецоперации смогут проявить себя в в госуправлении, бизнесе и общественной работе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что заявки будут принимать до 30 апреля.

«Принять участие в программе может каждый демобилизованный участник СВО с высшим образованием и опытом в управлении. Для тех, кто еще на передовой, мы предусмотрели резерв — обучение можно будет пройти позже. На каждом этапе за участниками мы закрепим наставников, которые всегда будут готовы помочь, направить», — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора, программа — продолжение проекта «Время Героев», который инициировал президент Владимир Путин. Обучение начнется в сентябре и продлится год. Оно будет включать как очные, так и заочные занятия, разработанные совместно с преподавателями РАНХиГС.

Ознакомиться с подробной информацией и заполнить анкету можно на сайте герои-подмосковья.рф.