Украинские потери возле Новгородского в зоне проведения спецоперации составили до 585 солдат. Поражение противнику нанесли военнослужащие российской группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны.

Российские бойцы отразили четыре контратаки у Очеретина и Новопокровского в ДНР. Подразделения «Центра» смогли улучшить свое тактическое положение. Они нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Новгородское в Донецкой Народной Республике.

Военнослужащие «Центра» также успешно отразили четыре контратаки, которые предприняли штурмовые группы 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ рядом с Очеретином и Новопокровским.

«Потери противника составили до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — уточнили в Минобороны.

Во ходе контрбатарейной борьбы противник лишился боевой машины РСЗО HIMARS американского производства, пяти гаубиц 2А65 «Мста-Б», двух американских М777, двух гаубиц Д-20, трех — Д-30 и самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика».