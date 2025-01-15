Группа волонтеров «Богородские берегини» отметила двухлетие со дня основания

«Богородские берегини» активно поддерживают защитников на фронте с января 2023 года. Участницы волонтерской группы изготавливают маскировочные сети, накидки и нашлемники для снайперов, а также чехлы для орудий и автоматов. Помимо этого, они шьют белье, плоские палатки, плетут браслеты выживания и собирают посылки, наполненные душевным теплом. Отправляют свои посылки в зону специальной военной операции с помощью волонтеров. К каждой посылке обязательно прикладывают сладости, письма и детские рисунки, чтобы солдаты могли почувствовать свою важность и значимость.

Многие участницы группы «Богородские берегини» имеют родственников, друзей или знакомых, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

На торжественном мероприятии руководитель женской волонтерской организации Валентина Лобачева вручила благодарность депутату Богородского округа Анне Кирилловой за содействие и помощь в обеспечении группы.