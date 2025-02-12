Группа спецназовцев «Ахмата» 2 месяца держала оборону в окружении в Курской области

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» два месяца держали оборону на стратегической позиции в курском приграничье. Месяц они находились в полном окружении. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Отряд Питерского героически сражался на участке между Мартыновкой и Черкасским Поречным. Удерживал стратегический участок дороги командир группы с позывным Боучуд, <…> который героически отстаивал этот участок более двух месяцев, а когда уже все они были ранены, командир лично руководил ими», — сказал он.

Алаудинов назвал военнослужащих достойными и героическими ребятами. Он добавил, что командование спецназа «Ахмат» представило командира группы, который во время эвакуации отвлекал огонь боевиков ВСУ на себя, к званию Героя России.

Ранее бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» перехватили запущенный украинскими боевиками беспилотник. Операторы дрона планировали нанести удар по машине командира подразделения Зайнди Зингиева, который приехал для проверки условий службы бойцов.