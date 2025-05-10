Группа компаний БИОЭН передала фронту квадроциклы и колонну новых УАЗов

Группа компаний БИОЭН отправила в зону СВО автомобили и квадроциклы. Их получателями стали военнослужащие гвардейских бригад, добровольческих подразделений, танковых дивизий и отряда спецназа «Ахмат».

До Донецкой Народной Республики уже добрались 23 автомобиля разных моделей УАЗ и еще пять вездеходов-квадроциклов. Техника готова к использованию на передовой.

«Все машины укомплектованы современными средствами радиоэлектронной борьбы, для того чтобы дроны противника не могли их поразить», — рассказал руководитель группы компаний БИОЭН Олег Максимов.

Он добавил, что компания уже не в первый раз отправляет на линию фронта квадроциклы и получает большое количество обратной связи от бойцов — о том, что этот вид техники помогает спасать жизни.

«Подразделению ставят задачи, для выполнения которых эта техника просто необходима. Помощь очень своевременна», — отметил российский военнослужащий с позывным Архип.