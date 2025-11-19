Гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с ветеранами СВО в Дубне
Многократный чемпион мира Сергей Карякин провел в Дубне сеанс одновременной игры с ветеранами СВО и членами их семей. Мероприятие состоялось в ходе открытия шахматного клуба в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
Ветеран Николай Киреев проиграл гроссмейстеру, но отметил, что для командира любой опыт полезен.
«Занимался шахматами еще в детстве, в школе играл много. Потом не до шахмат было. Сейчас, при создании этого проекта решил поддержать идею. Для меня игра с Сергеем Александровичем была очень интересной и даже престижной — сыграть с таким профессионалом!» — поделился эмоциями ветеран СВО Николай Киреев.
Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин сообщил, что это проект помогает ветеранам СВО и членам их семей адаптироваться и социализироваться.
Старт проекта «Шахматы для СВОих» в Дубне поддержали депутат Государственной Думы Алла Полякова, депутат Мособлдумы Александр Орлов и глава города Максим Тихомиров. Первое соревнование — турнир на кубок главы Дубны по шахматам — Алла Полякова назвала значимым историческим событием.
«Турнир в Дубне проходил одновременно на 16 досках и длился почти два часа. Поблагодарил Сергея за идею, пожелал ему дальнейших успехов, а нашим ветеранам — ярких побед», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.
Проект «Шахматы для СВОих» реализуется Федерацией шахмат Московской области при поддержке партии «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» и правительством региона.