Гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с ветеранами СВО в Дубне

Многократный чемпион мира Сергей Карякин провел в Дубне сеанс одновременной игры с ветеранами СВО и членами их семей. Мероприятие состоялось в ходе открытия шахматного клуба в рамках проекта «Шахматы для СВОих».

Ветеран Николай Киреев проиграл гроссмейстеру, но отметил, что для командира любой опыт полезен.

«Занимался шахматами еще в детстве, в школе играл много. Потом не до шахмат было. Сейчас, при создании этого проекта решил поддержать идею. Для меня игра с Сергеем Александровичем была очень интересной и даже престижной — сыграть с таким профессионалом!» — поделился эмоциями ветеран СВО Николай Киреев.

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин сообщил, что это проект помогает ветеранам СВО и членам их семей адаптироваться и социализироваться.