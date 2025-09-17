Граффити на тему СВО создадут в Шатуре

Ветеран спецоперации Виктор Никонов и активисты «Молодой гвардии» завершают реализовывать патриотический проект в Шатуре. Во дворе дома № 17 на Советской улице в Рошале они создали граффити.

Авторами работы являются Виктор Никонов и Александр Ежов. Виктор в декабре 2023 года добровольцем отправился в зону боевых действий. Служил сапером, затем в инженерной разведке. Был тяжело ранен и награжден орденом Мужества.

Реализация проекта шла несколько недель. Сначала создали эскиз, затем воплотили идею в жизнь.

Площадь граффити составляет 40 квадратных метров. На нем изображен боец, стоящий на пригорке с видом на реку среди лесов. Завершить работу должны на этой неделе.

«На фасадах нашего города уже есть портреты героев Великой Отечественной войны. Это не просто картины — это живая память о тех, кто отстоял для нас мирное небо. Сегодня их дело продолжают участники СВО. И мы хотим, чтобы жители города чувствовали сердцем, что их подвиг вечен. Для молодежи это особенно важно — видеть пример мужества и любви к Родине», — отметила муниципальный депутат, заместитель руководителя «Молодой гвардии» муниципального округа Шатура Евгения Чиркунова.