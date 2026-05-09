Государственные награды участникам СВО вручили в Можайске

В день 81-й годовщины Победы 9 мая у памятника ветеранам боевых действий в Можайске прошла торжественная церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции выдали награды. Право открыть церемонию и вручить награды предоставили главе округа Денису Мордвинцеву и военному комиссару Руслану Меладзе.

На мероприятии также собрались председатель Совета депутатов Василий Овчинников, можайский городской прокурор Даниил Гаврилов, начальник ОМВД России «Можайский» Юрий Воронин, главный врач Можайской больницы Александр Акименко. Также присутствовали социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и руководитель Можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев.

Церемония объединила депутатов, жителей округа, представителей МЧС, полиции и ГИБДД, ветеранов боевых действий, волонтеров и юнармейцев.

Первым награжденным стал Иван Филяев, который за мужество и самоотверженность, проявленные в бою, удостоен медали «За отвагу».

Орденами Мужества были посмертно удостоены 19 бойцов. Каждый орден бережно передали тем, кто продолжает жить памятью героев: вдовам, матерям и детям. Собравшиеся почтили подвиг павших минутой молчания.

Помимо орденов Мужества, в этот день вручили медаль Суворова, медаль «За отвагу», две медали Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» II степени и медаль «За храбрость» II степени.