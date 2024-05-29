Госдеп призвал дать Украине возможность решить, как она будет вести боевые действия

США считают, что украинское руководство должно самостоятельно решить, как именно оно будет вести боевые действия с Россией. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, ее процитировал ТАСС .

Она прокомментировала дискуссии о том, следует ли снять с Украины запрет на использование западного оружия для ударов по российской территории. Смит отметила, что не может сказать ничего нового на эту тему и подчеркнула, что американская политика осталась прежней по этому вопросу.

По ее словам, госсекретарь Энтони Блинкен четко сообщил, что Украина в конечном итоге сама решит, как ей следует поступать.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер объявил, что США не одобряют удары ВСУ по российской территории с помощью американского оружия. Он указал, что позиция страны по этому поводу не изменилась.