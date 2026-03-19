Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск прошли торжества, посвященные двенадцатой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Центральной площадкой праздника стал Дом культуры «Выстрел», где 17 марта состоялся концерт «Крымская весна — 12 лет мы вместе».

Для жителей и гостей округа выступили местные творческие коллективы и солисты. Со сцены звучали песни о героизме защитников Родины. Зрители тепло встречали артистов, а в фойе все желающие могли познакомиться с исторической экспозицией, где представили обмундирование русской дружины.

Почетными гостями вечера стали участник специальной военной операции Сергей Гадач, ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Саранов, а также известный спортсмен, волонтер СВО Александр Зарубин.

«Такая знаменательная дата — 12 лет назад вернулась одна из главных жемчужин нашей страны — Крым. Мы должны вместе сплотиться, продолжать воевать против фашизма», — подчеркнул он.

Особую атмосферу празднику придало и выступление в культурно-досуговом центре «Тимоново». Там для зрителей пели солисты Концертного ансамбля 15-й армии ВКС особого назначения. В их исполнении прозвучали авторские произведения и знакомые всем хиты групп «Любэ».

В ходе торжества собравшиеся почтили память героев, защищавших Отечество в разные исторические периоды. Минутой молчания участники концерта отдали дань уважения павшим воинам. Депутат местного совета Владимир Дацюк отметил важность сохранения истории для подрастающего поколения: «Наша задача сегодня — рассказать нашим детям, что такое Крым, что он для нас значит, и что приобрели крымчане с возвращением в родные края, Россию-матушку».