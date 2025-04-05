Годовщину публикации повести Василя Быкова «Сотников» отметили в Балашихе

Патриотическая встреча под девизом «Успех в единстве поколений», посвященная 55-летию издания военно-исторической повести Василя Быкова «Сотников», прошла в гимназии № 11 в Балашихе. Мероприятие открыл член фракции «Единая Россия» Рустам Фахрисламов, подчеркнувший важность единства поколений для успеха города и страны.

Учитель русского языка и литературы гимназии № 8 Наталья Бугер представила краткий экскурс в творчество Василя Быкова, анализируя философские аспекты повести «Сотников». Она отметила, что произведение остается актуальным и в современном контексте, когда новые угрозы требуют от нас мужества и стойкости.

Доброволец-волонтер Ольга Ключникова и потомственный военный, участник боевых действий в Сирии Владимир Селиверстов рассказали о значении личного вклада каждого гражданина в поддержку наших защитников на полях СВО.

Особое внимание было уделено учительской династии Гараниных. Ольга Гаранина, ведущая занятия по музыкально-патриотическому воспитанию, и ее дочь Ирина Лардугина, учитель физкультуры, были отмечены за многолетний труд и воспитание патриотов. Рустам Фахрисламов вспомнил, как в армии благодарил Ольгу Гаранину за подготовку к службе.

В завершение встречи Рустам Фахрисламов вручил благодарственные письма активным добровольцам-волонтерам, а два педагога гимназии № 11 получили удостоверения сторонников «Единой России». Организаторы анонсировали продолжение историко-патриотических встреч под девизом «Успех в единстве поколений» в домах культуры, библиотеках и школах города, направленных на укрепление единства и патриотизма среди жителей Балашихи.