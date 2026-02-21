21 февраля в лицее № 10 провели специальную лекцию, приуроченную к дате подписания указов о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Участникам рассказали об историческом значении этого решения.

Депутат Химок Надежда Смирнова подчеркнула, что Россия протянула руку помощи своим братьям, и этот день навсегда войдет в историю как акт высшей справедливости и защиты. В ходе лекции слушатели узнали, как признание независимости республик изменило геополитическую реальность, и познакомились с сутью подписанных договоров.

Депутат Артур Каримов отметил, что Россия — страна, которая бережет своих, и это главный патриотический урок. По его словам, любить Родину — значит любить ее народ, историю и быть готовым ее защищать.

Перед участниками также выступил ветеран боевых действий Иван Лучников. Он подчеркнул важность проведения специальной военной операции и оказания помощи ее участникам и их семьям.

Депутат Юлия Мамай добавила, что подобные встречи объединяют жителей вокруг ценностей патриотизма, любви к Родине и уважения к истории, прививая эти качества подрастающему поколению.