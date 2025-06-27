Годовщину издания повести «Военная тайна» отметили в Балашихе

В Балашихе, в Доме культуры «Кучино», состоялось патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», приуроченное к 90-летию выхода повести Аркадия Гайдара «Военная тайна». Жители Балашихи, волонтеры, военные и представители администрации объединились, чтобы обсудить патриотизм, поддержку участников СВО и вклад в общее дело.

Режиссер Дома культуры «Кучино» Алла Высочина рассказала о значении повести «Военная тайна».

«Гайдар через простую историю передает глубокие ценности: любовь к Родине, готовность к самопожертвованию и неприятие предательства. Эти идеи особенно важны сегодня, когда наши солдаты защищают страну в зоне СВО», — отметила Высочина.

На мероприятии обсудили работу волонтерских организаций Балашихи, включая сбор и отправку гуманитарной помощи. Своим опытом поделился ветеран СВО, чье выступление стало одним из ключевых моментов встречи. Особое внимание уделили трудовой династии Высочиных, чей совокупный стаж в сфере культуры достиг 73 лет, подчеркивая вклад семьи в развитие округа.

В завершение Алексей Помылев вручил благодарственные письма и удостоверения сторонникам партии «Единая Россия», отметив их активное участие в общественной жизни. Мероприятие стало ярким примером единства жителей Балашихи в поддержке патриотических ценностей и помощи тем, кто защищает страну.