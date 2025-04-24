«Глаза и руки на фронте». Боец с позывным Палестинец рассказал о роли БПЛА в зоне СВО

Боец Палестинец: дроны сегодня стали глазами и руками на фронте

«Кулибин-клуб» Народного фронта продолжает собирать средства на беспилотники для военных, выполняющих задачи на Покровском направлении. Сегодня дроны стали неотъемлемой и при этом недорогой составляющей боевых действий.

«Они помогают как заходить бойцам на позиции, так и безопасно выводить их. Это техника, которая делает работу точной и снижает потери. Сегодня дроны — это глаза и руки на фронте», — рассказал военнослужащий с позывным Палестинец.

При этом с их помощью можно также поражать цели на достаточно больших расстояниях.

Военнослужащие передали движению кадры работы на передовой. Благодаря помощи со всей страны бойцы уничтожают натовскую технику и продвигаются вперед, освобождая от противника населенные пункты один за другим.

Всего военным на этом направлении в рамках сбора планируют передать тысячу беспилотников.