Главу волонтерского центра в Подольске наградили за помощь бойцам СВО
Главной наградой для добровольцев является благодарность тех, кому они помогли. Руководитель волонтерского центра в Подольске Сергей Соколов получил медаль за помощь фронту от командира войсковой части, находящейся в зоне СВО.
Сергей Соколов уже много лет занимается волонтерской деятельностью. Началось все с пандемии коронавируса, затем наступило время помощи участникам специальной военной операции и жителям приграничных регионов.
Нагрудный знак Сергею Соколову вручил боец с позывным Юрист. Эта медаль для волонтера теперь является символом стойкости и того, как важно помогать тем, кто в этом нуждается.
«Это было неожиданно. Это первая такая медаль от военнослужащих, которые лично приехали, вручили. Очень приятно, что видят, ценят, доверяют, а мы просто делаем то, что должны делать — помогать ребятам, которые там», — поделился Сергей Соколов.
Еженедельно волонтерский центр в Подольске отгружает тонны ценного груза для бойцов СВО, а также для мирных жителей Донбасса. Принести продукты питания, теплые вещи, медикаменты и стройматериалы может любой желающий. Пункт сбора гуманитарной помощи на Ульяновых, 1, работает без выходных.