Главу волонтерского центра в Подольске наградили за помощь бойцам СВО

Главной наградой для добровольцев является благодарность тех, кому они помогли. Руководитель волонтерского центра в Подольске Сергей Соколов получил медаль за помощь фронту от командира войсковой части, находящейся в зоне СВО.

Сергей Соколов уже много лет занимается волонтерской деятельностью. Началось все с пандемии коронавируса, затем наступило время помощи участникам специальной военной операции и жителям приграничных регионов.

Нагрудный знак Сергею Соколову вручил боец с позывным Юрист. Эта медаль для волонтера теперь является символом стойкости и того, как важно помогать тем, кто в этом нуждается.