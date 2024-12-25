Главу комитета администрации Раменского наградили медалью за помощь фронту

Председатель комитета по культуре и туризму Раменского городского округа Андрей Толстяков получил медаль «За содействие СВО». Награду вручили за оказание помощи участникам боевых действий.

Награждение прошло в преддверии Нового года. Андрей Толстяков назвал эту награду коллективным достижением, так как сотрудники культурных учреждений Раменского помогают военнослужащим с самого начала спецоперации.

Так, они регулярно организовывают патриотические акции, концерты и мастер-классы для детей мобилизованных. Кроме того, работники сферы культуры собирают гумпомощь и пишут письма бойцам.

«В непростое время роль культуры становится особенно важной. Создавая условия для поддержки и вдохновения, мы направляем усилия на помощь тем, кто находится на передовой», — отметил Андрей Толстяков.