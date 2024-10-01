Главреда газеты в Приморье оштрафовали за фейк о мобилизации

Суд в Приморье оштрафовал главреда газеты «Арсеньевские вести» за фейк

Советский районный суд Владивостока оштрафовал главного редактора газеты «Арсеньевские вести» за фейк о новой волне мобилизации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

В апреле в газете опубликовали статью, которая содержала фейковые сведения о подготовке новой волны мобилизации. По факту случившегося составили протокол об административном правонарушении.

«По результатам рассмотрения дела главный редактор газеты „Арсеньевские вести“ признана виновной», — сообщили в пресс-службе.

Главреду назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Имя главреда газеты в суде не уточнили.

Ранее гособвинение запросило заочно назначить мультипликатору Павлу Мунтяну* 8,5 года колонии по делу о фейках про Вооруженные силы России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.