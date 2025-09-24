Главой совета депутатов Подольска стал участник СВО Игорь Науменков

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

В стенах администрации городского округа прошло первое заседание третьего созыва совета депутатов. На нем утвердили председателем Игоря Науменкова — депутата от партии «Единая Россия».

Игорь Науменков является потомственным военным, участником специальной военной операции, а также руководителем подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Он активно занимается патриотическим воспитанием молодежи и участвует в образовательной программе губернатора региона Андрея Воробьева «Герои Подмосковья».

Заседание состоялось при участии секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы городского округа Григория Артамонова и Подольского городского прокурора Ивана Денисова. Депутаты определили основные цели и задачи, наметили ключевые направления работы нового созыва. Народные избранники в числе первых приняли решение об учреждении медали «Город трудовой доблести».