Настоящие патриоты своей страны делают сознательный выбор, понимая, что Родина нуждается в них. Они не остаются в стороне и принимают решение поступить на военную службу по контракту для защиты своей страны, рассказал доброволец из православного батальона с позывным Мазай. Уроженец Донбасса борется с противником в составе батальона имени Архангела Михаила.

Мазай отметил, что противостоит ВСУ уже 10 лет. На передовой, по его словам, бойцам помогает вера в их правое дело.

Украинских нацистов, подчеркнул доброволец, иначе как сатанистами назвать нельзя. В качестве примера он привел ситуацию, когда пожилые женщины подверглись унижениям и нападкам за желание пойти в храм на праздник.

«Выгонять престарелых женщин за то, что они на святой праздник принесли вербу святить и кричать им: „Идите в свою Москву, там и крестите!“ У них нет ничего святого», — рассказал Мазай.

За все время на передовой он не получил ни одного серьезного ранения, за что благодарит небесного покровителя своего батальона. Теперь боец сам занимается созданием техники, которая сохраняет человеческие жизни.

«Для того, чтобы облегчить работу пулеметчика, вместо него может поехать робот. Саперы, медицина, эвакуация — это все развивается», — пояснил он.