Главе комитета семей воинов Отечества в Одинцове вручили благодарность

В субботу, 27 сентября, прошел IV Форум Комитета семей воинов Отечества Московской области. Одинцовский округ на мероприятии представила руководитель местного штаба организации Светлана Князева.

Форум объединил руководителей 43 подмосковных штабов и представителя из Орловской области для обмена опытом и выработки стратегий поддержки военнослужащих и их семей. Также мероприятие посетил член Ассоциации ветеранов специальной военной операции Одинцовского городского округа Александр Мирошник.

По итогам форума работу одинцовского штаба отметили благодарностью за значительный вклад в общее дело и активную гражданскую позицию.

Мероприятие организовали Комитет семей воинов Отечества, Межкомиссионная рабочая группа по вопросам демографии, защиты семьи и детей Общественной палаты Московской области, а также Образовательный центр «Вершина».