Главе филиала фонда «Защитники Отечества» вручили медаль в Орехово-Зуеве

Руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова побывала в музее участников специальной военной операции в Орехово-Зуеве. Экскурсию для гостьи провел вдохновитель и организатор музея, отец Героя России Алексея Осокина Николай.

Ольге Ермаковой вручили памятную медаль «Герой Российской Федерации гвардии майор А. Н. Осокин» и знак «Гостомельский десант».

В свою очередь фонд «Защитники Отечества» передал членам местного отделения Ассоциации ветеранов СВО адаптивную одежду. Она предназначена для защитников, получивших ранения, чтобы они могли свободно надевать ее и комфортно чувствовать себя в повседневной жизни.

«Во все времена в тылу оставались надежные люди, которые помогали солдатам и поддерживали. Современность — не исключение», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.