Главе фармпредприятия в Подольске присвоят звание почетного жителя Подмосковья

Депутаты Московской областной думы рассмотрели ходатайство о присвоении генеральному директору «ЗиО-Здоровье» Николаю Сафонову звания почетного жителя региона. На предприятии ранее создали сотни рабочих мест.

Компания открыла новейшие линии по выпуску лекарств и привлекла миллиардные инвестиции.

«Подавляющее большинство препаратов, которые сходят с конвейера подольского завода, входят в перечень жизненно необходимых. Это реальный, весомый вклад в лекарственную безопасность не только Московской области, но и всей страны», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Николай Сафонов также активно участвует в помощи фронту с первых дней проведения специальной операции.

«Закупается дорогостоящее оборудование, техника, средства защиты — все, что помогает нашим ребятам. За сотрудниками, ушедшими защищать Родину, сохранены рабочие места, выплачиваются пособия, оказывается помощь в лечении и реабилитации после ранений, а их семьи окружены вниманием и поддержкой», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Николая Сафонова отметили государственными, региональными, муниципальными и ведомственными наградами за его многолетнюю добросовестную работу. Он также является почетным гражданином Подольска.

«Присвоение Николаю Викторовичу звания „Почетный гражданин Московской области“ станет нашим общим выражением глубокого уважения к настоящему профессионалу», — заключил Игорь Брынцалов.

Парламентарии поддержали инициативу.