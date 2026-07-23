Глава Жуковского посетил филиал больницы Святителя Алексия

Депутат Московской областной Думы Юлия Белехова совместно с главой городского округа Жуковский Андроником Паком, руководителем Ассоциации ветеранов СВО Александром Павловым и советником главы по вопросам адаптации участников СВО Наталией Утиной посетила паллиативное отделение Елизаветинского филиала Больницы Святителя Алексия, где проходят лечение военнослужащие. В ходе визита делегация также ознакомилась с работой пункта сбора гуманитарной помощи и историко-культурными объектами города.

В паллиативном отделении, расположенном на улице Гагарина, участники встречи осмотрели условия пребывания пациентов и обсудили вопросы оказания медицинской и социальной поддержки раненым бойцам. После посещения отделения и музея храма святого Пантелеймона Юлия Белехова ознакомилась с историей Жуковского и развитием отечественной авиации в демонстрационном центре Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

Завершающим объектом визита стал пункт сбора гуманитарной помощи, расположенный в пристройке к зданию городской администрации. Отсюда на регулярной основе отправляются крупные партии грузов в зону специальной военной операции, а также в Курскую и Белгородскую области. В сборе и отправке помощи участвуют предприятия, местные предприниматели, Ассоциация ветеранов СВО, депутаты, фонд «Крылья Беркута», компании «Жуковяз» и «Десант города Жуковский», волонтерская группа «Сова», активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Подмосковья».

Глава Жуковского Андроник Пак подчеркнул, что администрация и общественные организации города уделяют приоритетное внимание обеспечению военнослужащих всем необходимым. Он отметил активное участие семей защитников, предприятий и волонтерских объединений в сборе и отправке гуманитарных грузов, что позволяет оказывать системную поддержку бойцам и жителям приграничных регионов.