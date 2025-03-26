Глава Воскресенска провел встречу с ветеранами СВО

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин встретился с главой местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олегом Стегурой и членами организации. Темой обсуждения стала поддержка участников спецоперации и их семей.

В разговоре также участвовали председатель совета депутатов округа Сергей Матвиенко, заместители главы городского округа, представители фонда «Защитники Отечества» и Центра помощи участникам СВО.

«Затронули вопросы поддержки ветеранов СВО, помощи нашим бойцам и их семьям, патриотического воспитания подрастающего поколения, наметили планы дальнейшего взаимодействия», — рассказал Алексей Малкин.

Ассоциация ветеранов СВО была создана в Подмосковье по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Организация в круглосуточном режиме ведет комплексную работу по всем направлениям оказания любой помощи и всесторонней поддержки военнослужащих.

Сейчас идет активная работа по формированию отделения ассоциации в Воскресенске. Подробную информацию можно уточнить по номеру телефона: +79915701386.