Глава Воскресенска провел встречу с участником СВО

Встречу с военнослужащим провел глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. На ней обсудили положение дел на фронте и помощь, которую в округе могут оказать участникам СВО.

Командир боевой группы с позывным Батя приехал домой в отпуск. Жителя Воскресенска мобилизовали осенью 2022 года.

За время прохождения службы его не раз награждали государственными наградами за мужество и вклад в выполнение боевых задач. Военнослужащий отметил, что на передовой бойцы часто вспоминают ветеранов Великой Отечественной войны.

«Теперь понимаем, что за праздник День Победы, через что им пришлось пройти. Мы во имя их одержим Победу и будем чествовать этот праздник, как и они», — отметил командир боевой группы с позывным Батя.

Также участник СВО подчеркнул необходимость координировать взаимодействие всех гуманитарных сил.