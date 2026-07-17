Глава Ступина поздравил с днем рождения сына погибшего участника СВО

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских вместе с представителем местной Ассоциации ветеранов СВО поздравил с днем рождения Егора Мохова. Пятилетний мальчик — сын бойца СВО Игоря Мохова, который ценой собственной жизни защищал Отечество.

Игорь Мохов родился 12 декабря 1993 года, учился в лицее № 2 города Ступино. Во время частичной мобилизации был призван на военную службу. Служил в звании сержанта. Погиб в марте 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Глава округа вручил Егору памятный подарок, а его матери Алене Моховой достались цветы и слова благодарности за воспитание сына.

«Твой папа — настоящий герой, он совершил подвиг, мы всегда будем помнить и гордиться им», — обратился к имениннику Сергей Мужальских.

Егор ходит в детский сад, занимается хоккеем, с двух лет катается на двухколесном велосипеде, любит тренировки и подвижные игры. Мама Егора рассказала, что мальчик мечтает стать хоккеистом. В завершение встречи участники сделали общую фотографию на память.