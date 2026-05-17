Сегодня 13:05 Глава Ступина поздравил дочь участника СВО с днем рождения 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Ступино Спецоперация

Сергей Мужальских и представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции навестили семью Ириковых. Александра, дочь погибшего в зоне боевых действий прапорщика Алексея, отметила 10-летие.

Имениннице вручили подарок, а ее маме — цветы. В семье, где отец погиб при выполнении боевых задач в 2025 году, воспитываются восемь детей.

Александра учится в школе № 9, увлекается творчеством, рисует и участвует в конкурсах. Один из ее проектов — платье из пакетов для дефиле «Подиум-2026», который она готовила вместе со старшей сестрой. Близкие поддерживают девочку во всех начинаниях и помогают в реализации ее творческих идей.

Активисты Московской области регулярно помогают участникам специальной военной операции. Так, при поддержке «Единой России» в апреле из региона направили на фронт более 270 тонн помощи. Из Ступина бойцам передали беспилотники, генераторы, бензопилы, воду, средства гигиены и бытовую химию.