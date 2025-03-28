Глава Солнечногорска встретился с семьями бойцов СВО

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, городской прокурор Артем Шишов и военный прокурор Константин Кольцов провели прием семей участников специальной военной операции. Близкие бойцов смогли задать интересующие вопросы, их обращения взяли в работу.

Большинство вопросов касалось ремонта и содержания дорог. Один из жителей деревни Загорье обратился с просьбой восстановить дорожное покрытие на улице Дружной, которое было повреждено в результате прокладки газопровода.

Глава округа Константин Михальков сообщил, что в ближайшее время будут проведены работы по подсыпке аварийных ям, а с середины апреля планируется выравнивание дороги и формирование ее поверхности с помощью грейдера.

Также профилирование дорожного покрытия будет выполнено на улице Санаторной в Солнечногорске.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
1/2
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
2/2

«На улице Санаторная дорога пока числится бесхозной, но процесс ее передачи в муниципальную собственность идет. Это важно, потому что только после этого мы сможем ремонтировать ее за бюджетные средства. Уже поручил управлению благоустройства выехать на место и посмотреть, что можно сделать прямо сейчас», — рассказал Константин Михальков.

Кроме того, по запросу родителей из деревни Редино администрация рассмотрит возможность увеличения числа школьных автобусов для доставки детей в школу № 4 в новом учебном году. Это позволит оптимизировать время отправления и сделать поездки более удобными для школьников.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте