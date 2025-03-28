Глава Солнечногорска встретился с семьями бойцов СВО

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, городской прокурор Артем Шишов и военный прокурор Константин Кольцов провели прием семей участников специальной военной операции. Близкие бойцов смогли задать интересующие вопросы, их обращения взяли в работу.

Большинство вопросов касалось ремонта и содержания дорог. Один из жителей деревни Загорье обратился с просьбой восстановить дорожное покрытие на улице Дружной, которое было повреждено в результате прокладки газопровода.

Глава округа Константин Михальков сообщил, что в ближайшее время будут проведены работы по подсыпке аварийных ям, а с середины апреля планируется выравнивание дороги и формирование ее поверхности с помощью грейдера.

Также профилирование дорожного покрытия будет выполнено на улице Санаторной в Солнечногорске.