Глава Солнечногорска стал наставником финалиста «Героев Подмосковья»

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков присоединился к наставникам программы «Герои Подмосковья», ориентированной на обучение участников специальной военной операции. Он будет делиться опытом управления на государственной гражданской службе вместе с другими экспертами, общественными деятелями и руководителями органов власти.

Совместная работа началась в День наставника, прошедший в мастерской управления «Сенеж». Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная представила наставников, среди которых председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Сергей Колунов, а также вице-губернаторы, заместители председателя правительства и главы муниципалитетов. Она подробно рассказала о формате будущего взаимодействия.

«Я горжусь тем, что в рамках Дня наставника смог пообщаться с ее участниками и лично стать наставником для одного из наших солнечногорских ребят. От нашего округа в обучении участвуют трое парней, членов местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Уверен, что их целеустремленность и приобретенные навыки позволят добиться отличных результатов», — сказал Константин Михальков.

В первый поток программы вошли 70 финалистов, которые в течение года будут осваивать управленческие компетенции для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной службы или в коммерческих организациях на управленческих позициях. Одним из этапов работы станет стажировка.

Программа «Герои Подмосковья» реализуется совместно с правительством Московской области и Высшей школы государственного управления Президентской академии.