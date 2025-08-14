Глава Солнечногорска провел встречу с участниками СВО и их семьями

В Центре Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске прошла встреча главы округа Константина Михалькова с участниками спецоперации и их семьями. Здесь говорили о возможностях реабилитации, вариантах трудоустройства, а также рассматривали личные обращения.

К диалогу присоединились депутат Государственной думы Сергей Колунов и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова. В ходе мероприятия вручили удостоверения новым членам организации, передали школьные рюкзаки и канцтовары детям, а одному из военнослужащих из Солнечногорска — портативную электростанцию на передовую.

«Это была очень душевная встреча с теми, кто для нас является настоящими героями: с нашими бойцами СВО, их женами, родителям и детьми. В Солнечногорске сильная, дисциплинированная команда Ассоциации, которая работает от чистого сердца», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава муниципалитета напомнил, что бойцам, вернувшимся после ранений, доступно санаторно-курортное лечение. С вопросами оформления документов на реабилитацию можно обратиться в Центр Ассоциации ветеранов СВО, расположенного на улице Красная, 22 А или в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по адресу: улица Красная, 121.

В рамках встречи удалось решить несколько конкретных вопросов. Так, одному из вернувшихся бойцов выделят временное жилье из муниципального фонда на период переселения, а участнице проекта «Жены Героев» сообщили о положительном решении по строительству подъездной дороги к ее дому.

«Сегодня отделение нашей Ассоциации в Солнечногорске входит в десятку лучших отделений Подмосковья. Трудоустройство, гумпомощь, работа с подрастающим поколением — под руководством кавалера Ордена Мужества Ивана Цыбуля отделение работает по всем направлениям. Без такой поддержки возвращающимся ребятам было бы очень непросто», — сказал депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

В Центре Ассоциации ветеранов СВО на улице Красной, 22А (ТЦ «Солнечный») бойцы и их семьи могут получить юридическую, психологическую помощь, содействие в трудоустройстве и адаптации.