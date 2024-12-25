Глава Солнечногорска принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Глава Солнечногорска Константин Михальков дал старт всероссийской акции «Елка желаний» в культурно-досуговом центре «Тимоново». Порядка 80 детей получат подарки, о которых мечтали.

Елка украшена 55 шариками с желаниями, среди которых мечты детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Глава округа Константин Михальков исполнит желания трех сестер: Анны, Алины и Софии, которые дружно загадали получить в подарок новые коньки.

«Наблюдая за сияющими глазами детей, понимаешь, насколько важно создавать такие моменты для подрастающего поколения. Эта акция — возможность дать нашим детям надежду и веру в то, что доброта и забота окружающих всегда где-то рядом», — отметил Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В акции также приняли участие заместители главы округа, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, депутаты Мособлдумы Александр Волнушкин и Владислав Мирзонов, депутаты местного совета, представители Общественной палаты и благочиния, начальники территориальных отделов и руководители предприятий.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» стартовала во всех регионах России и продлится до 28 февраля 2025 года. Она была впервые инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году.

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