Глава Солнечногорска подвел итоги работы за 2024 год

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подвел итоги работы администрации за 2024 год и огласил план на 2025-й. За мероприятием можно было следить через онлайн-трансляцию.

В 2024 году благодаря программе «Формирование современной комфортной городской среды» обновили детские площадки, семь дворовых территорий и очистили водоемы: 10 прудов и береговую линию озера Сенеж. В этом году планируют модернизировать три детские игровые площадки на улице Военный городок, Дзержинского и в деревне Кривцово, а также благоустроить девять дворовых территорий. В общей сложности под изменения попадут 17 детских площадок.

«В этом году мы приступаем к проектированию Советской площади. Уже в следующем году планируем провести ее благоустройство. На одной из встреч с участниками СВО прозвучало предложение — в Год защитника Отечества переименовать это место в площадь Защитника Отечества. Мне эта идея нравится, если вы ее поддержите, то обязательно реализуем», — отметил глава городского округа.

В 2024 году большие изменения произошли и в сфере здравоохранения. После капитального ремонта в микрорайоне Рекинцо открыли Центральную поликлинику, а в поселке Ржавки отремонтировали паллиативное отделение и отделение сестринского ухода. Также модернизация затронула фельдшерско-акушерские пункты: в деревнях Лыткино и Новая их модернизировали, а в поселке Жуково — построили. В Голубом открыли кабинет доврачебной помощи. Всего за год было закуплено более 300 единиц медицинского оборудования. А уже этой весной в Солнечногорской больнице планируют открыть новые кабинеты с современной техникой— рентген-аппаратом и магнитно-резонансной томографией.

«Нам важно, чтобы пациенты были довольны качеством оказания медицинских услуг. С этого года мы запускаем конкурс на лучшее медицинское учреждение округа. Именно пациенты в нем будут главными экспертами», — подчеркнул Константин Михальков.

Большие достижения есть и в культурной сфере. За прошедший год удалось организовать множество концертов, мастер-классов, встреч, литературных гостиных, выставок. Солнечногорская районная библиотека выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив. Патриотическому воспитанию молодого поколения также уделили внимание: подростки принимали участие во всемирном фестивале молодежи в городе Сочи, спортивных соревнованиях, турнирах по управлению беспилотными летательными аппаратами и в квизах.

«Молодежная политика развивается в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. В этом году запланированы десятки мероприятий для ребят, самым ярким из которых станет общегородской выпускной, который так ждала активная молодежь», — отметил Константин Михальков.

Дорожная инфраструктура тоже преобразилась: в 2024 году в округе отремонтировали 32 участка дорог. Общая их протяженность составила почти 44 километра. Среди них 23 — дороги муниципального значения и девять — регионального. В планах на 2025 — ремонтные работы на 53 дорогах, а это порядка 30 километров.

«Дороги определены с учетом мнения жителей, которое они высказывали на слушаниях бюджета. Кроме того, заменим брусчатку на улицах Дзержинского, Баранова, Банковской и возле здания железнодорожной станции», — рассказал в своем выступлении Константин Михальков.

Значимый вклад внесли и в жилищно-коммунальное хозяйство. На котельной «Выстрел» провели капитальный ремонт и полностью заменили оборудование. В Голубом — отремонтировали котлы и заменили сетевые насосы, в Лыткино поменяли два котла, насосные группы, трубы, а также обустроили угольные ямы. В котельной «Стеклозаводская» заменили теплообменники, установили новый котел, современную систему химподготовки и насосы. В Миронцево смонтировали новые насосы и заменили запорно-регулирующую арматуру котлов.

В Менделеево полностью модернизировали котельную, заменили трубные системы на восьми теплообменниках. Специалисты отремонтировали самый аварийный участок сетей протяженностью почти пять километров. В этом году работу по модернизации тепловых сетей продолжат и обновят более 15 километров.

В конце глава округа подчеркнул, что успехи за 2024 стали возможны благодаря совместной работе команды администрации и активному участию жителей, а также выразил благодарность всем, кто поддерживает развитие округа.