Глава Солнечногорска передал гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

Партию гуманитарной помощи для военнослужащих, которые в ближайшие дни отправятся на передовую, собрали в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей в Солнечногорске. Груз лично вручили командиру взвода.

Глава округа передал бойцам флаг Солнечногорска, на котором написал слова поддержки и пожелания скорейшего возвращения домой. Флаг отправится на передовую вместе с военнослужащими. Бойцы, по сложившейся в Центре традиции, оставили на память свои шевроны.

«Мы делаем все, чтобы наши ребята чувствовали, что мы рядом, несмотря на любые расстояния. Сила Солнечногорска — в людях. И сегодня мы эту силу снова отправили туда, где она нужнее всего», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Все желающие могут внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Гуманитарную помощь принимают в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО по адресу: улица Красная, дом № 22А, первый этаж, а также в волонтерских и общественных организациях округа.