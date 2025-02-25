Глава Солнечногорска наградил волонтеров за помощь бойцам СВО

«Быть волонтером — это значит помогать без лишних слов, от души и с полной самоотдачей. В нашем округе таких людей сотни: школьники, общественники, депутаты, ветераны, бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции. Каждого волонтера я знаю в лицо, это значит, что у нас один ориентир. Спасибо вам за ваши добрые сердца и неоценимый вклад», — поблагодарил собравшихся глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Участники движения «Серебро Солнечногорья» регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь военнослужащим, активисты «Движения первых» плетут маскировочные сети, а молодогвардейцы занимаются изготовлением окопных свечей и пишут письма поддержки для бойцов.

Волонтеров наградили грамотами от имени председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и партии «Единая Россия» за работу по разным направлениям.

Светлана Лукина, пришедшая в волонтерство в 2022 году, с начала специальной военной операции регулярно организует сборы гуманитарной помощи для бойцов.

«Большое спасибо всем, кто помогает нашим ребятам. Даже маленькая помощь бесценна. Когда приходят от них сообщения со словами благодарности, понимаешь, что все не зря. Иногда бывает тяжело, но думаешь о ребятах, которые защищают нашу Родину, и работаешь с ними до Победы», — поделилась руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Солнечногорск Светлана Лукина.

Все желающие помочь бойцам и членам их семей могут обратиться в Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции, расположенный по адресу: улица Красная, дом № 22А, первый этаж, а также в волонтерские и общественные организации округа.