Глава Солнечногорска исполнит детские мечты в рамках акции «Елка желаний»

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в Солнечногорске. Она нацелена на поддержку детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, из семей участников СВО, сирот или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с главой округа Константином Михальковым в акции приняли участие его заместители, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, депутаты Мособлдумы Владислав Мирзонов и Сергей Сретинский, депутаты местного совета и члены фракции «Единая Россия», силовые ведомства, а также члены Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска и представители благочиния. В КДЦ «Тимоново» они по очереди снимали с елки шары с пожеланиями и озвучивали мечты ребят, которые воплотят в жизнь в ближайшее время. Новогодние подарки получат около 100 детей.

«Мне выпала честь исполнить мечту сразу трех детишек. Софья в свои 13 лет мечтает о блендере для кулинарии, ее младший брат Миша, которому всего четыре года, просит подарить „Лего“, а самая младшая, годовалая Вера, получит развивающую игрушку. С нетерпением жду момента, когда буду выбирать и лично вручать подарочки», — поделился Константин Михальков.

«Елка желаний» проходит с 2018 года по всей России и ежегодно объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ее организатором выступает «Движение первых». За семь лет было исполнено более 320 тысяч детских новогодних желаний. Присоединиться к акции просто: достаточно зайти на сайт елкажеланий.рф, где размещены различные желания и подробно описаны этапы, позволяющие каждому сделать подарок ребенку.