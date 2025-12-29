Глава Шатуры исполнил желания детей участников СВО

В муниципалитете продолжается всероссийская акция «Елка желаний». Глава округа Николай Прилуцкий поздравил с наступающим праздником детей участников специальной военной операции.

Ученица шестого класса рошальской школы № 2 Аня очень любит животных и с детства мечтала о собаке. Николай Прилуцкий подарил девочке маленького шпица, которого Аня загадала, когда писала письмо для «Елки желаний».

Семиклассник Витя из Коробовского лицея увлекается рыбалкой и очень хотел получить от Деда Мороза телескопический спиннинг. Глава Шатуры исполнил мечту мальчика, отец которого служит в зоне СВО мая 2023 года. Старший лейтенант, командир медицинской роты мотострелкового батальона награжден медалями «За спасение погибавших» и «Участнику специальной военной операции».

«Исполнять детские мечты всегда приятно! Передаю эстафету чудес своим заместителям и депутатам нашего округа», — сказал Николай Прилуцкий.