Глава Серпухова встретился с семьями погибших воинов-интернационалистов

Каждая из этих женщин — мать, воспитавшая героя, отдавшего жизнь при защите Родины в военных конфликтах за рубежом. Подвиг всех этих ребят помнят родители, город и страна. Вместе с Сергеем Никитенко матерей воинов поздравили депутат городского совета Диана Алумянц, руководитель Центра поддержки участников СВО Лидия Халачева и глава местного отделения организации «Боевое братство» Артур Сиразетдинов

Участники встречи почтили память бойцов и поблагодарили женщин. Для них дети прочитали трогательные стихи. Надежда Зенкова, мать погибшего в Дагестане Дмитрия, присоединилась к поздравлениям и угостила всех собственноручно испеченным тортом.

Важным памятным местом для матерей и всех жителей Серпухова является мемориал «Черный тюльпан». Его установили 2 сентября 2005 года. На территории высажена каштановая аллея в честь героизма погибших воинов. Этот памятный комплекс начали благоустраивать и в скором времени закончат, тут будут проводиться памятные мероприятия. Не обойдут вниманием и закладной камень мемориала «Рубеж обороны» в Протвино. Его планируют реконструировать.

В конце праздника за труд и стойкость матерям вручили памятные подарки и цветы.

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