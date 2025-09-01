Глава Серпухова проводил в первый класс сына участника СВО

Именно поэтому глава округа принял предложение разделить с сыном защитника этот важное событие. Вместе с Ассоциаций ветеранов СВО и Единым центром они постарались сделать День знаний для Миши незабываемым. Алексей Шимко встретил мальчика у дома, чтобы вместе поехать в школу.

Глава и сын участника СВО поговорили об учебе. Алексей Шимко рассказал о своих школьных годах, как нашел там настоящих друзей, с которыми до сих пор они идут вместе по жизни.

«Уверен, что у Миши их будет очень много, а еще пожелал, чтобы в дневнике пятерок было больше, чем страниц. Не сомневаюсь, что Александр будет гордиться своим сыном и его успехами. Для мамы Анжелики маленький Миша — надежда и опора. Мы всегда будем рядом, поможем и поддержим. Пусть этот сентябрь станет началом светлого этапа», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.