Глава Серпухова провел встречу с ветераном СВО

Александр успешно завершил обучение в Президентской академии (РАНХиГС) по программе «Современные технологии государственного и муниципального управления». Результатом стала выпускная аттестационная работа на тему «СВОи профессионалы: Механизмы интеграции ветеранов СВО в промышленный сектор: адаптация и трудоустройство», в которой он поднял вопросы адаптации ветеранов к мирной жизни и поиска работы.

В ходе встречи был затронут вопрос помощи детям участников СВО с поступлением в вузы по целевому направлению, чтобы они могли получить качественное образование и остаться работать в своем округе. Также была рассмотрена возможность обучения ветеранов СВО востребованным профессиям по договорам с местными предприятиями. Это позволит им успешно интегрироваться в экономику округа, найти себя и работать на благо Серпухова.

Глава округа Алексей Шимко отметил: «Со своей стороны обеспечим максимальную поддержку Героев».