Глава Серпухова передал бойцам СВО автомобиль УАЗ

Жители муниципалитета собрали очередную партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Ее в ближайшие дни доставит на фронт военнослужащий с позывным Профессор.
Глава городского округа Сергей Никитенко передал «Профессору» новый УАЗ «Патриот». Этот надежный автомобиль будет помогать защитникам Отечества в выполнении боевых задач и перевозке техники на передовой. Перед отправлением в зону СВО настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Бутурлино отец Михаил освятил автомобиль, чтобы он служил верой и правдой нашим героям.
Жители Серпухова также не остались в стороне и передали бойцу партию гуманитарной помощи, в том числе домашние заготовки, которую собрали в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Профессору также вручили в волонтерском центре «Добрые руки» маскировочные сети и другие необходимые для выполнения задач на передовой вещи.
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