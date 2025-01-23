Глава Серпухова передал бойцам СВО автомобиль УАЗ

Жители муниципалитета собрали очередную партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Ее в ближайшие дни доставит на фронт военнослужащий с позывным Профессор.

Глава городского округа Сергей Никитенко передал «Профессору» новый УАЗ «Патриот». Этот надежный автомобиль будет помогать защитникам Отечества в выполнении боевых задач и перевозке техники на передовой. Перед отправлением в зону СВО настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Бутурлино отец Михаил освятил автомобиль, чтобы он служил верой и правдой нашим героям.

Жители Серпухова также не остались в стороне и передали бойцу партию гуманитарной помощи, в том числе домашние заготовки, которую собрали в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Профессору также вручили в волонтерском центре «Добрые руки» маскировочные сети и другие необходимые для выполнения задач на передовой вещи.