Глава Щелкова посетил подразделение больницы по приглашению жены бойца СВО

Супруга участника специальной военной операции Антона Филимонова Наталья заведует обособленным подразделением № 1 Щелковской больницы. Когда глава округа Андрей Булгаков навещал семью, он получил приглашение приехать в учреждение.

Руководитель муниципалитета во время визита отметил, что заведующая грамотно организовала многие рабочие моменты. Например, на время капитального ремонта в подразделение переехал травмпункт с Парковой улицы. Но организованная регистрация на входе исключает очереди и разделяет поток пациентов.

Наталья Филимонова также рассказала, что два месяца назад в учреждении появился кабинет физиотерапии, а переносное оборудование позволяет проводить процедуры и в палатах.

В подразделении организована школа для старших медсестер. Это новый опыт для больницы и, как показала практика, очень полезный.

«Посмотрел, как оборудованы палаты, пообщался с пациентами. Услышал только положительные отзывы. Видно, как Наталья Андреевна вкладывает свой опыт, знания и душу в работу», — отметил Андрей Булгаков.