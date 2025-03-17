Глава Щелкова побывал в гостях у участника СВО и его семьи

Руководитель муниципалитета Андрей Булгаков навестил бойца СВО и его семью. Антон Филимонов ушел на специальную военную операцию добровольцем год назад, а сейчас приехал домой в отпуск и пригласил в гости главу округа.

Антон Филимонов родился и вырос в Щелкове, где живет уже несколько поколений его семьи. Жена Наталья переехала в муниципалитет из Москвы, работала в Щелковской больнице во Фряново, а сейчас заведует обособленным подразделением № 1 в Щелкове.

Андрей Булгаков отметил, что Наталья все держит под контролем. В отделении недавно был проведен ремонт, установлено новое оборудование.

Дочери бойца СВО учились в школе в Серкове, но на время проведения капитального ремонта переведены в другое учебное заведение. Девочки и их мать поблагодарили главу Щелкова за то, как организована перевозка учащихся в этот период. Старшая дочь также добавила, что читает посты Андрея Булгакова в социальных сетях.

«Очень тепло и душевно поговорили — как о важном, так и о простых житейских вопросах», — поделился впечатлениями руководитель муниципалитета. Он пообещал, что скоро обязательно состоится новая встреча с семьей Филимоновых.