Глава Щелкова Андрей Булгаков встретился с участником СВО

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков побывал в гостях у участника специальной военной операции Вячеслава Куканова и его супруги Ирины. С октября 2023 года боец служит на Бахмутском направлении.

Вячеслава удостоили государственной медали Жукова. Командир воинской части, где служит защитник, отправил Андрею Булгакову благодарственное письмо — в знак признательности за мужество, ответственность и преданность делу бойца из Щелкова.

Супруга Вячеслава Ирина рассказала руководителю муниципалитета, что в Щелкове семьи участников специальной военной операции чувствуют поддержку: можно обратиться по любому вопросу и всегда помогут.

«А у ее знакомой из Лосино-Петровского история другая. Ее муж, к сожалению, погиб, и нужной помощи семье не оказали. Адрес узнал, обязательно лично приеду, чтобы решить вопросы и оказать поддержку», — рассказал Андрей Булгаков.

Вячеслав и Ирина воспитывают двоих дочерей. Старшая Мария трудится юристом, а младшая Вера учится в 11-м классе. Она готовится к сдаче Единого государственного экзамена и мечтает поступить в Институт кино и телевидения.

«Важно, чтобы каждый защитник Родины знал, что его близкие не одни. Мы всегда рядом и окажем необходимую помощь», — отметил Андрей Булгаков.