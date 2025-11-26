Глава Щелкова Андрей Булгаков навестил семью участника СВО

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков навестил семью участника СВО Ивана Трошина. Боец находится на службе, а доме его ждут жена Светлана и дочь Виктория.

Иван Трошин служит в Росгвардии с 2016 года. Он регулярно выполняет боевые задачи, в том числе имеет статус ветерана боевых действий. Дочь ходит в первый класс, занимается танцами и рисованием.

Такие встречи в Щелкове инициируют для того, чтобы поддержать военнослужащих и помочь их родным в быту. Например, Светлана сообщила о проблеме вывоза мусора. Управляющая компания уже поставила дополнительный бак. Помимо этого, она рассказала, что в микрорайоне Богородский было плохое качество воды до модернизации ВНС-6.

«Мы всегда рядом, сопровождаем любые вопросы, в том числе бытовые. И сегодня со Светланой обсудили много актуальных тем. Мы с командой знаем семьи каждого участника СВО из нашего округа», — отметил Андрей Булгаков.

Близкие участников СВО могут обратиться в приемную партии «Единая Россия» по адресу: 1-й Советский переулок, дом № 2а, а также по номеру телефона: 8 (496) 561-11-05.