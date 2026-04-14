Глава Росатома назвал непростой ночь на ЗАЭС после Пасхального перемирия

ВСУ возобновили обстрелы после Пасхального перемирия, из-за ударов ночь на Запорожской АЭС выдалась непростой. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его процитировало РИА «Новости» .

В результате одного из ударов возникли перебои с электроснабжением. Лихачев обратил внимание на профессиональную работу сотрудников АЭС, которые сумели подключить объект к мобильным источникам питания с помощью дежурных дизельных генераторов.

«Это уже 14-я абсолютная потеря станцией энергоснабжения, один из периодов, продолжавшихся больше месяца, что является мировым рекордом», — подчеркнул глава Росатома.

Ранее Лихачев рассказал об эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране. С территории объекта вывезли 108 специалистов.

На станции остались 20 работников Росатома, в том числе руководитель филиала, его заместители, работники блока безопасности и технические инженеры. Они помогут обеспечить сохранность жилого городка и работоспособность механизмов.