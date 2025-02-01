Глава Реутова выступил с докладом о работе администрации округа за 2024 год

Глава Реутова Филипп Науменко выступил с итоговым отчетом о результатах работы администрации муниципалитета за прошедший год. Самыми главными темами стали поддержка спецоперации, развитие инфраструктуры города и реализация социально ориентированного бюджета.

Мероприятие посетили также председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, боевые офицеры Николай Кузнецов и Дмитрий Кузнецов, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский владыка Николай, а также ветераны, участники специальной военной операции, депутаты, руководители предприятий, правоохранительных органов и жители Реутова.

Филипп Науменко выступил перед собравшимися с приветственным слово и поблагодарил их.

«Хочу сказать слова благодарности всем нашим жителям, предприятиям и предпринимателям города, волонтерам, школьникам, старшему поколению, каждому, кто внес и вносит свою лепту в такое важное и нужное дело как сбор и доставка гуманитарной помощи», — сказал он.

Отметим, что в прошлом году из Реутова постоянно отправляли посылки с гуманитарной помощью для бойцов специальной военной операции. Продукты питания, одежду, медикаменты, технику, средства личной гигиены и многое другие получали как защитники, так и жители новых регионов России. Также наукоград помогал нуждающимся в Белгородской и Курской областях.

Помимо этого, в муниципалитете реализуют крупные проекты: возводят новые социальные объекты, капитально ремонтируют жилые дома, модернизируют инфраструктуру.

По словам главы Реутова Филиппа Науменко, в 2024 году в округе создали свыше 2000 новых рабочих мест. Доходы муниципалитета увеличились на 36%. По итогам года администрация Реутова стала одной из самых эффективных в Московской области.

«Важно отметить, что городской бюджет был и остается социально ориентированным. Поэтому в наступившем году мы продолжим строить социальные объекты, ремонтировать учреждения образования, обновлять школьные стадионы, модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства, теплосети и систему водоснабжения, для организации надежного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг», — подытожил руководитель муниципалитета.

В Реутове продолжат обновлять дороги, ремонтировать многоквартирные дома и подъезды, приводить в порядок дворы, парки и скверы. Большое внимание в округе уделят и поддержке бойцов спецоперации, членов их семей.