Глава Реутова и председатель Мособлдумы навестили семью участника СВО

В гостях у семьи Сорокиных побывали председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко. Хозяин дома, Антон Сорокин, с октября 2022 года служит в зоне специальной операции и за проявленную отвагу был награжден медалями «За отвагу» и «За разминирование».

Антон участвовал в реализации плана по подрыву моста в районе поселка Теткино Курской области. Эту боевую задачу он и его товарищи выполнили успешно.

До службы он был помощником настоятеля храма Преподобного Пимена Великого и на передовой продолжил духовную миссию: инициировал строительство молитвенной комнаты на Сватовском направлении и часовни в приграничной Курской области.

Сорокин также принял участие в программе «Время Героев» и после обучения намерен вступить в городскую Ассоциацию ветеранов СВО.