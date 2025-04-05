Глава Реутова Филипп Науменко подписал соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО

В подмосковном Реутове администрация города подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области. Этот документ направлен на оказание всесторонней поддержки участникам СВО, включая юридическую помощь, медицинское сопровождение, содействие в трудоустройстве и помощь в психологической адаптации.

В рамках реализации соглашения в городе начало работать местное отделение Ассоциации. Первые шаги включают подбор профессионального психолога для работы с ветеранами, предоставление бесплатных юридических консультаций и создание базы вакансий для бывших военнослужащих.

На недавней встрече с участниками СВО представители Ассоциации рассказали о своей деятельности и новых возможностях для ветеранов. Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства — участникам представили актуальные предложения работы в Реутове.

Глава Реутова Филипп Науменко отметил, что главной задачей является не только поддержать вернувшихся бойцов, но и помочь им стать активной частью общества.

Ассоциация также продолжает поиск волонтеров и партнеров, которые готовы присоединиться к программам помощи ветеранам, чтобы сделать поддержку более масштабной и эффективной.